Son Dakika | Salda Gölü'nde ziyaretçi kısıtlamasına gidilmesi planlanıyor
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Son Dakika | Salda Gölü'nde ziyaretçi kısıtlamasına gidilmesi planlanıyor

Son dakika haberi: Burdur Valisi Ali Arslantaş, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nde, yapılacak bilimsel çalışmanın sonucuna göre ziyaretçi kısıtlamasına gitmeyi planladıklarını söyledi.

Son Dakika | Salda Gölü'nde ziyaretçi kısıtlamasına gidilmesi planlanıyor
25.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:50

Burdur Valisi Ali Arslantaş, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nde, yapılacak bilimsel çalışmanın sonucuna göre ziyaretçi kısıtlamasına gitmeyi planladıklarını söyledi.

Valiliğin öncülüğünde düzenlenen "Salda Gölü'nü Koruma ve Kullanma İlkeleri" toplantısı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Vali Arslantaş, toplantıdaki konuşmasında, Salda'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yakın koordinasyon içinde üst düzeyde çevre hassasiyeti gözetilerek yürütülen koruma-düzenleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Salda Gölü ve çevresinin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Arslantaş, "Koruma tedbirlerinden sonra yaptırılan ahşap bariyerlerle araçların kıyıya inmesi engellendi. Göl suyu kalitesinde iyileşme sağlandı. Çöpler düzenli olarak alınmaya başlandı. Kaçak yapılar ve bungalovlar kaldırıldı. Atık suların toplanması amacıyla vidanjörler bölgede görevlendirildi." dedi.

Valilikçe de bazı koruma kararları alındığını vurgulayan Arslantaş, bölgede çukur oluşturulması, çamur banyosu yapılması, gölün tabanından ve sahilden kil alınması ve vücuda sürülmesinin yasaklandığını kaydetti.

Arslantaş, kumsal alanında tütün ürünleri ile her türlü yiyecek ve içeceğin tüketilmesinin yasaklandığını belirtti.

Göl içinde şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerle şezlong ve buna benzer şeylerin kullanılmasını engellediklerine vurgu yapan Arslantaş, şöyle devam etti:

"Piknik alanı olarak belirlenen yerlerin dışında ateş yakılmasını önledik. Salda Gölü kıyı kenar çizgisinden 400 ila 500 metre mesafeye hiçbir yapı, ünite ve çadır kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Yapılacak bilimsel çalışmaların sonucunda ziyaretçi sayısında da kısıtlamaya gitmeyi planlıyoruz. Bu bölgeye araç girişini de tamamen yasaklamak planlar arasında."

Toplantıya AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

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