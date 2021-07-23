Son dakika: Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
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Son dakika: Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Son dakika: Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü, Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü, Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Son yıllarda görselliği ve bilimsel çalışmalarla oldukça gündeme gelen Salda Gölü, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi kentlerden günübirlik ziyaretçilerinin uğrak yeri haline gelen doğa harikası göl, manzarasıyla göz kamaştırıyor.

Gölde denetimler sıklaştırıldı

Bayramın dördüncü gününde de ziyaretçiler, gölde yoğunluk oluşturdu. Beyaz Adalar, bölgesini gezen tatilciler, seyir terasından gölün güzelliğini izledi, bol bol fotoğraf çektirdi.

Yüzmek için izin verilen halk plajı ve tabiat parkı bölgesinde ise bazı ziyaretçiler göle girdi.

Öte yandan doğaya zarar verecek davranışların önüne geçmek amacıyla jandarma, polis ve görevli ekipler tarafından denetimler sıklaştırıldı. Vatandaşlar, sık sık uyarılarak göl çevresinde alınan kurallara uymaları isteniyor. Jandarma atlı birlik ekipleri de sahilde devriye geziyor.

"Bayram tatilinde Salda'da olmak istedik"

Avusturya'dan gelen Dilek Gençel, AA muhabirine, bayram tatili için Türkiye'ye geldiğini ve Salda Gölü'nü görmeden dönmek istemediğini söyledi.

Salda Gölü'nü çok beğendiğini, Beyaz Adalar'daki seyir terasında güzel fotoğraflar çektiğini dile getiren Gençel, "Gelip görülesi bir yer bence. Çevreyi de temiz ve düzenli buldum. Muhteşem doğaya sahip." dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden gelen Ayşen Aka da gölün güzelliğine hayran kaldığını belirtti.

Bayramın son gününü Salda'da değerlendirmek istediklerini dile getiren Aka, "Önce Pamukkale'ye uğradık ardından buraya geldik, çok beğendik. Çevre düzenlemeleri de çok güzel olmuş. Ziyaretçilerin de bu güzelliğin korunması için gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Daha dikkatli davranmamız şart." ifadelerini kullandı.

Denizli'den gelen Amine Çoban da Salda'nın Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Son dakika: Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Son dakika: Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Son dakika: Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Son dakika: Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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