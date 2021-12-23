Son dakika! Saksağan kuşu ve eşeklerin gülümseten dostluğu kamerada - Haberler
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Son dakika! Saksağan kuşu ve eşeklerin gülümseten dostluğu kamerada

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Saksağan kuşu ve eşeklerin gülümseten dostluğu kamerada Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken saksağan kuşunun köydeki eşeklerin başına bela olması, ortaya gülümseten görüntüler çıkardı.

MUŞ (İHA) - Saksağan kuşu ve eşeklerin gülümseten dostluğu kamerada

MUŞ - Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken saksağan kuşunun köydeki eşeklerin başına bela olması, ortaya gülümseten görüntüler çıkardı.

Muş'ta kar yağışı ve soğuk hava özellikle doğada yaşayan yaban hayvanlarını olumsuz yönde etkilemeye başladı. Merkeze 42 kilometre mesafedeki Ağartı köyünde aç kalan saksağan kuşu, eşeklerin üzerindeki böcekleri yiyebilmek için sırtlarından inmiyor. Eşeklerin tepinmesine rağmen sırtlarında böcek aramaya devam eden saksağan kuşu, ortaya gülümseten görüntüler oluşturdu.

Son dakika! Saksağan kuşu ve eşeklerin gülümseten dostluğu kamerada

Son dakika! Saksağan kuşu ve eşeklerin gülümseten dostluğu kamerada

Son dakika! Saksağan kuşu ve eşeklerin gülümseten dostluğu kamerada

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İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

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