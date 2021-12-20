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Son dakika haberi... SPOR Sakatlanan futbolcu maçı ambulansta izledi

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Son dakika haberi... Sakatlanan futbolcu maçı ambulansta izlediVIDEO YOKMesut MADANBURDUR,(DHA) -BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 4'üncü Bölge 3'üncü Grup ekiplerinden Burdur Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü ile Kemerspor maçında sakatlanan futbolcu, maçı ambulansın içinden izledi.

BURDUR (DHA) - Sakatlanan futbolcu maçı ambulansta izledi

VIDEO YOK

Mesut MADANBURDUR,(DHA) -

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 4'üncü Bölge 3'üncü Grup ekiplerinden Burdur Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü ile Kemerspor maçında sakatlanan futbolcu, maçı ambulansın içinden izledi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü ile Antalya Kemerspor, MAKÜ İstiklal Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmanın 20'nci dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü futbolcusu Zeki Özçelik sağ ayak bileğine darbe aldı. Tedavisi saha kenarında yapılan Özçelik, daha sonra ambulansa alındı. Karşılaşmanın ilk yarısını ambulansta izleyen Özçelik, arkadaşlarına destek oldu. Özçelik'in önemli sakatlığının olmadığı bildirildi.

Karşılaşmayı, Antalya Kemerspor 4-1 kazandı. Antalya Kemerspor puanını 17'ye çıkarıp, 2'nci sırada yer aldı. Burdur temsilcisi Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü ise 3 puanla 9'uncu sırada yer aldı.

Son dakika haberi... SPOR Sakatlanan futbolcu maçı ambulansta izledi

Son dakika haberi... SPOR Sakatlanan futbolcu maçı ambulansta izledi

Son dakika haberi... SPOR Sakatlanan futbolcu maçı ambulansta izledi

Son dakika haberi... SPOR Sakatlanan futbolcu maçı ambulansta izledi

Son dakika haberi... SPOR Sakatlanan futbolcu maçı ambulansta izledi

Son dakika haberi... SPOR Sakatlanan futbolcu maçı ambulansta izledi

Son dakika haberi... SPOR Sakatlanan futbolcu maçı ambulansta izledi

Son dakika haberi... SPOR Sakatlanan futbolcu maçı ambulansta izledi

Son dakika haberi... SPOR Sakatlanan futbolcu maçı ambulansta izledi

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