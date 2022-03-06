Son dakika! Sakatat ve et yüklü kamyonda yangın çıktı - Haberler

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Son dakika! Sakatat ve et yüklü kamyonda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Sakatat ve et yüklü kamyonda yangın çıktı

Son dakika habere göre Kırıkkale'de sakatat ve et yüklü kamyonun soğutucu bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de sakatat ve et yüklü kamyonun soğutucu bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Çorum'a giden Özcan Özgen idaresindeki 19 ET 121 plakalı Mercedes marka kamyonun soğutucu bölümünde ufak çaplı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, sakatat ve et yüklü kamyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Polis, soğutma çalışmalarının ardından araç trafiğinin akışını çift şerit olarak yeniden sağladı. - KIRIKKALE

Son dakika! Sakatat ve et yüklü kamyonda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kırıkkale, İtfaiye, Ankara, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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