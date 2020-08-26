Son Dakika | SAKARYA Yangında çocuğu ölen anne TV programında itirafta bulundu: 2 gözaltı
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Son Dakika | SAKARYA Yangında çocuğu ölen anne TV programında itirafta bulundu: 2 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Yangında çocuğu ölen anne TV programında itirafta bulundu: 2 gözaltıSAKARYA'nın Kocaali ilçesinde 28 Nisan'da çıkan yangında hayatını kaybeden Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili bir TV programında konuşan annenin itirafları polisi harekete geçirdi.

26.08.2020 20:39 | Son Güncelleme: 26.08.2020 20:43

Yangında çocuğu ölen anne TV programında itirafta bulundu: 2 gözaltı

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde 28 Nisan'da çıkan yangında hayatını kaybeden Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili bir TV programında konuşan annenin itirafları polisi harekete geçirdi. Kılınç'ın yangın öncesi annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü öğrenildi. İtiraf üzerine anne Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı gözaltına alınarak Sakarya'ya getirildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Karşı Sokak Gökçekız Mahallesindeki evde geçen Nisan ayında çıkan yangında Şiar Kılıç yaşamını yitirdi. Bir televizyon kanalında irdelenen yangınla ilgili programa talihsiz çocuğun annesi Gülüzar A. ile sevgilisi Hami Kıcı da katıldı. Program sunucusunun ısrarlı soruları üzerine anne Gülüzar A. itiraflarda bulundu. Gülüzar A., oğlu Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili olarak sevgilisi Hami Kıcı'yı suçlayarak, "Sevgilim Hami Kıcı, oğlumu yangın öncesi öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım önce. Daha önce de Hami Kıcı 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu? ifadelerinde bulundu. Bu itirafın ardından stüdyoya gelen polis memurları anne Gülüzar A ile sevgilisi Kıcı'yı gözaltına aldı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından İstanbul'a giden sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlık ekipler, iki şüpheliyi alarak Sakarya'ya getirdi. Gülüzar A. ile Hami Kıcı'nın yarın Adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Son Dakika | SAKARYA Yangında çocuğu ölen anne TV programında itirafta bulundu: 2 gözaltı

Kaynak: DHA

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