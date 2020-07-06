Son dakika! Sakarya Valisi Kaldırım'dan patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyede bulundu Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyede bulundu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyede bulundu.

Sakarya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Kaldırım ve eşi Berihan Kaldırım, patlamada hayatını kaybeden ve bugün toprağa verilen Muhammet Seyfi Çanakçı'nın Geyve ilçesinde yaşayan annesi, eşi ve çocuklarını ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Daha sonra Erenler ilçesine geçen Vali Kaldırım ve eşi, patlamada yaşamını yitiren ve dün toprağa verilen Halis Yılmaz'ın baba evini ziyaret ederek taziyede bulundu.

Kaynak: AA