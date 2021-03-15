Son dakika: Sakarya Valisi Kaldırım'a Kovid-19 aşısının ikinci dozu uygulandı
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Son dakika: Sakarya Valisi Kaldırım'a Kovid-19 aşısının ikinci dozu uygulandı

15.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:20
Son dakika: Sakarya Valisi Kaldırım'a Kovid-19 aşısının ikinci dozu uygulandı

Son dakika sağlık haberine göre Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını bildirdi.

Salgınla mücadelede aşının çok önemli olduğunu vurgulayan Kaldırım, "Sırası gelen vatandaşlarımız lütfen aşı olmayı ihmal etmesinler. Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hastalarımıza şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaldırım'a aşı olurken İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

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