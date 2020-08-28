Son Dakika | SAKARYA Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: Şimdi Sakarya'ya büyük bir görev daha düştü
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Son Dakika | SAKARYA Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: Şimdi Sakarya'ya büyük bir görev daha düştü

Son dakika gelişmesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: Şimdi Sakarya'ya büyük bir görev daha düştüSAKARYA Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen 'TSE COVİD-19 Belge Takdim Töreni' öncesi konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, "Şimdi Sakarya'ya büyük bir görev daha düştü.

28.08.2020 18:10 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:16

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: Şimdi Sakarya'ya büyük bir görev daha düştü

SAKARYA Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen 'TSE COVİD-19 Belge Takdim Töreni' öncesi konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, "Şimdi Sakarya'ya büyük bir görev daha düştü. Bu gaz konusunda Sakarya için çok önemli olan ve Sakarya'yı büyük bir merkez haline getirecek olan bir altyapı buraya gelmek zorunda" dedi.

Koronavirüs salgını sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan 'TSE COVİD-19 Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm ve Okulum Temiz' belgelerini almaya hak kazanan aralarında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ve Sakarya Ticaret Borsası'nın (STB) da yer aldığı 25 kurum ve 2 kuruluşa belgeleri takdim edildi. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve çok sayıda davetliyle belge almaya hak kazanan firma temsilcileri katıldı.

'BÜYÜK BİR DEĞİŞİME ADAY ŞEHRİMİZDİR SAKARYA'

Karadeniz'de bulunan, Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 adlı kuyuda yapılan sondaj çalışmaları sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya Gaz Sahası adını vererek müjdesini verdiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezerviyle ilgili konuşan Bakan Yardımcısı Büyükdede, "Şimdi Sakarya'ya büyük bir görev daha düştü. Bu gaz konusunda Sakarya için çok önemli olan ve Sakarya'yı büyük bir merkez haline getirecek olan bir altyapı buraya gelmek zorunda. Çünkü Sakarya, Sakarya Gaz Sahası adı verilen alana 150 kilometrelik en yakın noktayı Karasu'da bulunduruyor. Dolayısıyla en uygun yeri mutlaka Enerji Bakanlığı'mız seçecektir ama büyük bir değişime aday şehrimizdir Sakarya, Sakarya'ya bu gözle bakıyoruz. Üzerinde titrememiz gereken çok müstesna bir şehir olarak görüyoruz" dedi.

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Son Dakika | SAKARYA Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: Şimdi Sakarya'ya büyük bir görev daha düştü

Kaynak: DHA

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