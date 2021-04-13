Son dakika! Sakarya'nın yöresel ürünleri Türkiye ve dünyaya tanıtılacak
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Son dakika! Sakarya'nın yöresel ürünleri Türkiye ve dünyaya tanıtılacak

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Son dakika! Sakarya'nın yöresel ürünleri Türkiye ve dünyaya tanıtılacak

Son dakika haberleri... Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yöresel Ürünler Mağazası ve Kafeterya açıldı.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yöresel Ürünler Mağazası ve Kafeterya açıldı.

Erenler ilçesinde düzenlenen açılışa AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ile bazı vatandaşlar katıldı.

Yüce, yaptığı açıklamada, mağazayla Sakarya'nın yöresel ürünlerinin Türkiye'ye hatta dünyaya tanıtılacağını söyledi.

Mağazanın, Sakarya'nın tanıtımına ve marka değerine önemli katkılar sağlayacağına işaret eden Yüce, "Artık klasik hizmetlerin dışında doğrudan hemşehrilerimize dokunan, şehrimizin bilinirliğini artıran projeleri yürütüyoruz. Şehrimizin marka değerini artıracak çalışmaları çok yakından takip ediyoruz. Çok şükür ki Sakaryamızın pek çok noktada kendisine has markalaşmış ürünleri ve sahip olduğu zenginlikleri bulunuyor. Nehirlerimiz, göllerimiz, yaylalarımız, denizimiz ve harika bir tabiatımız var. Dünyanın en nadir longozlarından birine sahibiz. Sakarya'da yetişen pek çok ürünümüzün coğrafi tescil belgesi var. Geyve ayvası, ıslama köfte, Sakarya süpürgesi, beyaz kestane kabağı, dartılı keşkek gibi ürünlerimiz tüm dünyada tanınıyor. Şehrimizin bu markalaşmış ürünlerinin marka değerini artıracak çalışmalar yürütüyoruz. Bu ürünlerin marka değerini artıracak projeler üreten Sakarya sevdalılarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüce, Sakarya'nın yöresel ürün merkezlerinin sayısının artacağını ve kente özgü ürünlerin tanıtımına katkı sunulacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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