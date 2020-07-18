Son dakika... SAKARYA Karasu'da sokak karantinaya alındı
Son dakika güncel haberine göre Karasu'da sokak karantinaya alındıSAKARYA'nın Karasu ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü sokakta 27 hane karantinaya alındı.
18.07.2020 18:09 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:14
Karasu'da sokak karantinaya alındı
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü sokakta 27 hane karantinaya alındı. Sokağın girişlerine toprak dökülürken, jandarma ekipleri görevlendirildi.
Karasu ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi Türkköyü Sokak'ta yaşayan 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sokağın 27 hanelik kısmı karantinaya alındı. Sokağın girişleri toprakla kapatıldı. Jandarma ekipleri sokağın girişlerinde görevlendirildi. Mahalle Muhtarı Tuncay Tıkan, "Mahallemizde 4 kişide pozitif çıktı. Bayrama kadar inşallah her şey biter." dedi.
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Kaynak: DHA