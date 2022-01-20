Son dakika! Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, "Küçük Mucitler" sergisini gezdi - Haberler
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Son dakika! Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, "Küçük Mucitler" sergisini gezdi

Son dakika! Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı,
AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, ilkokul öğrencilerinin hazırladığı "Küçük Mucitler" sergisini ziyaret etti.

SAKARYA (AA) - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, ilkokul öğrencilerinin hazırladığı "Küçük Mucitler" sergisini ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, özel bir kolej tarafından Mucit Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen programda, çocukların yaşadıkları ya da çevrelerinde gözlemledikleri problemleri çözmek için ürettikleri buluşlar sergilendi.

Buluşları tek tek inceleyen Savaşçı, öğrencilerin buluş sürecindeki yolculuklarını dinledi.

İkinci sınıf öğrencilerinden Mert Şen, "Bu önemli haftayı duyunca aklıma geri dönüşüm malzemelerini kullanarak vinç yapmak geldi. Bu çalışmada havayı kullanarak vinci hareket ettiriyoruz. Böylece hava kirliliğinin de önüne geçmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Sergide, robot kol, otomatik makas, atıştırma çantası ve getir-götür arabası gibi birbirinden farklı buluşlar yer aldı.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

milli eğitim bakanlığı, Sakarya, Güncel, Haber

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