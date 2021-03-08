Son dakika! Sakarya, Düzce ve Bolu'da kısıtlamayı ihlal eden 646 kişiye para cezası verildi

Sakarya, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 646 kişiye para cezası uygulandı.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında, il genelinde hafta sonu kısıtlama saatlerinde yapılan denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 542 kişi ve 154 iş yerine toplam 553 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, salgınla mücadelenin titizlikle ve kararlı bir şekilde yürütülmeye devam edileceği kaydedildi.

Düzce'de yeni normalleşme süreci kapsamında emniyet ekiplerince sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Ekipler, izin belgesi bulunmayan ve kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilen 44 kişiye 138 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

Bolu'da da polis ve jandarma, 6-8 Mart tarihlerinde 60 kişiye 54 bin 700 lira idari para cezası kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek