Son dakika! Sakarya'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ve Sapanca ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adres ve araçlarda yapılan aramada, 698 uyuşturucu hap, 30 gram sentetik toz uyuşturucu, 156 gram kannabinoid, 86 gram metamfetamin, 11 gram Hint keneviri ve 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız silah ile 4 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç. ve H.H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Kurtköy mevkisinde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 kilo 750 gram esrar, 150 gram uyuşturucu madde tohumu ve 2 hassas terazi ele geçirildi, şüpheli S.B gözaltına alındı.

Öte yandan emniyet ekiplerince, aynı ilçenin Gazipaşa Mahallesi'nde yapılan uygulamada, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 dipçiksiz pompalı tüfek ele geçirildi, şüpheli A.G. emniyete götürüldü.