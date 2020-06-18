Son dakika... Sakarya'daki sağanak
Son dakika haberi: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), öğlen saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde oluşan su baskını ve taşkınlara müdahalede bulundu.
18.06.2020 20:23 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:50
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), öğlen saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde oluşan su baskını ve taşkınlara müdahalede bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bölgeye giden ekiplerin yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı tedbir aldığı belirtildi.
Meteorolojiden gelen sağanak yağış uyarısı sonrasında iş makinaları ve personelle teyakkuza geçildiği aktarılan açıklamada, "Yağışın başlamasının ardından Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana gelen su baskını ve taşkınlara anında müdahalede bulunarak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamasını sağladık." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA