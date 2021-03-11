Son dakika! Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında 34 sanığın yargılanması sürüyor

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 2'si firari 34 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Celse arasında bazı sanıklar hakkındaki tanık beyanları ile gelen diğer belgeler zapta geçirildi. Savunmaları önceden müdafisiz alınan sanıklar, avukatları huzurunda tekrar savunma yaptı. Önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirten sanıklar, beraatlerini istedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eksik belgelerin tamamlanmasını, 2 firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına karar vererek duruşmayı 7 Mayıs'a erteledi.

İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin üyesi aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu 34 sanık hakkında "silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz