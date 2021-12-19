Son dakika: Sakarya'da yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 20 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Otoyolun Sapanca mevkisinde S.M.Ç. idaresindeki 06 EY 4366 plakalı otomobil, M.R.Ç. yönetimindeki 50 AG 708 plakalı yolcu otobüsü ile H.A'nın kullandığı 06 BAZ 933 plakalı tırın karıştığı kaza meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 20 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.