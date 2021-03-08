Son dakika! Sakarya'da yangın maddi hasara neden oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, İncilli Mahallesi 620. Sokak'ta bulunan bir apartmanın deposunda bulunan baca kapağının ısınması sonucu yanarak fındık kabuklarının üzerine düşmesi neticesinde yangın çıktı.

Depodan dumanların yükseldiğinin görülmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sakarya itfaiyesince söndürülen yangında küçük çaplı maddi hasar oluştu.

Apartman sakinlerinden Dursun Soğuksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Komşumuz kapıyı çaldı, 'Aşağıdan koku geliyor.' dedi. Deponun kapısını açtığımızda yoğun bir duman çıktığını gördük. Ben itfaiyeye haber verdim. Depodaki metal bacanın kapağı yanmış, fındık kabuklarının üzerine düşünce alev almış. Eğer daha aşağıya sıçrasaydı kötü olurdu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün