Son dakika... Sakarya'da trafik kazasınra ağır yaralanan kişi 172 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler

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Son dakika... Sakarya'da trafik kazasınra ağır yaralanan kişi 172 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

AA, Murat Diri - Güncel
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Son dakika... Sakarya'da trafik kazasınra ağır yaralanan kişi 172 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika gündem haberi... Sakarya'da trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TARAKLI, SAKARYA (AA) - Sakarya'da trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Taraklı ilçesinde 14 Eylül 2021'de kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Halit Karapekmez (35), Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 172 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Taraklı Devlet Hastanesinde temizlik personeli olarak çalışan 3 çocuk babası Karapekmez'in cenazesi, ikindi namazına müteakip Hacıyakup Paşalar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

AA / Murat Diri - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Taraklı, Sakarya, Eylül, Güncel, Haberler

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