Son dakika! Sakarya'da selde kaybolan 78 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı
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Son dakika! Sakarya'da selde kaybolan 78 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı

Son dakika! Sakarya'da selde kaybolan 78 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evinin önünde yıkılan direği düzeltmeye çalışırken sele kapılarak kaybolan Sami Özkul'un (78) cesedine ulaşıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evinin önünde yıkılan direği düzeltmeye çalışırken sele kapılarak kaybolan Sami Özkul'un (78) cesedine ulaşıldı.

Dedeler Mahallesi'nde sabah etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Dedeler Deresi'nin taşması sonucu sele kapılarak gözden kaybolan Özkul'un bulunması için gün boyu arama çalışması yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda Özkul'un cesedine, suya düştüğü yere 2,5 kilometre mesafedeki Dokurcun Mahallesi Tenteres bölgesindeki Mudurnu Çayı'nda ulaşıldı.

Son dakika! Sakarya'da selde kaybolan 78 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı
Son dakika! Sakarya'da selde kaybolan 78 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı
Son dakika! Sakarya'da selde kaybolan 78 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı
Son dakika! Sakarya'da selde kaybolan 78 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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