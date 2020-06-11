Son dakika... Sakarya'da şehrin kuzeyine 2 yeni içme suyu deposu Son dakika güncel haberi: Sakarya Büyükşehir Belediyesince Karasu'da inşa edilen içme suyu projesinde çalışmalar devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Karasu'da inşa edilen içme suyu projesinde çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, projenin şehrin kuzey bölgesinde yaz mevsimlerinde artan nüfus dolayısıyla yaşanan su yetersizliğinin önüne geçeceği bildirildi.

Bu kapsamda Karasu ve Kocaali ilçelerine hizmet sunacak 2 yeni deponun yapım çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Karasu ve Kocaali ilçelerimiz için hayata geçirdiğimiz içme suyu altyapısına entegre olacak 3 gruplu terfi merkezimizin inşası devam ediyor. 7 bin 500 ve 500 metreküplük depolar ile de yaz aylarında bölgede artan nüfus dolayısıyla yaşanan su yetersizliği ortadan kalkacak. Bölgeye hayırlı olsun."

Kaynak: AA