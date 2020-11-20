Son dakika: Sakarya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Sakarya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

20.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:03
Son dakika: Sakarya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, istihbarat çalışması ve fiziki takip neticesinde şüpheli H.K'nin sahte içki imalatı yaptığının belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Jandarma İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Karasu ilçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerinin de destek verdiği operasyonda, şüpheli H.K'nin aracı Karasu ilçesi Limandere Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta ve şüphelinin Kaynarca ilçesindeki evindeki aramada, sahte olduğu değerlendirilen 212 şişe rakı, 1079 boş şişe ve alkol yapımında kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.K. ve B.A'nın işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haberleri: Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Silivri'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
Silivri'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberleri | Kırklareli'de sahte içki operasyonu
Son dakika haberleri | Kırklareli'de sahte içki operasyonu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Süleyman Soylu Berat Albayrak Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Berk Oktay İrem Derici Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Caner Erkin Abdullah Avcı Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kasım Milli Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Sakarya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 15:07:37. #1.14#
title