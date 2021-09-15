Sakarya'da meydana gelen hortum kameralara yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da meydana gelen hortum kameralara yansıdı

AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen hortum kameralara yansıdı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen hortum kameralara yansıdı.

Rüzgar ve kapalı havanın etkili olduğu Karasu ilçesi Karadeniz açıklarında hortum oluştu.

Bir süre sonra sahil şeridinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle kum fırtınası meydana geldi. Metrelerce havaya kalkan kum kümeleri ilçe merkezinden de görüldü.

Bu arada hortumun oluştuğu anlar vatandaşların cep telefonlarınca kaydedildi.

Sakarya'da meydana gelen hortum kameralara yansıdı

Sakarya'da meydana gelen hortum kameralara yansıdı

Sakarya'da meydana gelen hortum kameralara yansıdı

Sakarya'da meydana gelen hortum kameralara yansıdı
AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri
Denizde çıkan hortum panik oluşturdu

Denizde çıkan hortum panik oluşturdu

 Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri için "çok kuvvetli" yağış uyarısı

 Karadeniz'de 'Delta varyantı' alarmı

Karadeniz'de 'Delta varyantı' alarmı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek
Spor Burak Yılmaz Mesut Özil Sergen Yalçın Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sakarya'da meydana gelen hortum kameralara yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 21:18:40. #1.12#