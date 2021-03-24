Son dakika: Sakarya'da Kovid-19 vakası görülen iki okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Son dakika gündem haberine göre Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesi nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verildi.