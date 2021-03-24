Son dakika: Sakarya'da Kovid-19 vakası görülen iki okulda yüz yüze eğitime ara verildi
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Son dakika: Sakarya'da Kovid-19 vakası görülen iki okulda yüz yüze eğitime ara verildi

24.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:12
Son dakika: Sakarya'da Kovid-19 vakası görülen iki okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Son dakika gündem haberine göre Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesi nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesi nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verildi.

İlçedeki Geyve İlkokulu ile Geyve Şehit Atanur Bulut Ortaokulu'nda Kovid-19 vakalarının görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, okullarda yüz yüze eğitime 10 gün ara verilmesini kararlaştırdı.

Kurul ayrıca okullardaki öğretmen ve öğrencilerin ailelerine haber verilerek evlerinde izole olmalarını karara bağladı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların etrafında güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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