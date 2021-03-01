Son dakika! Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle 4 ev karantinaya alındı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 4 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Taraklı Kaymakamı Levent Küçük başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Mahdumlar Mahallesi'nde pozitif vaka ve temaslıların tespit edilmesi üzerine 4 evin 10 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Bunun üzerine bölgede önlem alan jandarma ekipleri, evlere giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Karantinaya alınan evlerdeki vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Küçük, devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu vurguladı.

Salgınla mücadelede maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Küçük, "Allah'ın izniyle en kısa zamanda sağlıklı günlere dönüleceğine inancım tam." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri