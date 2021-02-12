Son dakika haber | Kontrplak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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Son dakika gündem haberine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kontrplak fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kontrplak fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-100 kara yolu Gebeş mevkisinde faaliyet gösteren kontrplak fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın bir bölümünde çıkan yangın, büyümeden ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer