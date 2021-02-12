Son dakika haber | Kontrplak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber | Kontrplak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

12.02.2021 09:07 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:39

Son dakika gündem haberine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kontrplak fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kontrplak fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-100 kara yolu Gebeş mevkisinde faaliyet gösteren kontrplak fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın bir bölümünde çıkan yangın, büyümeden ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son dakika haber | Kontrplak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Kontrplak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Kontrplak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Kontrplak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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