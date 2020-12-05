Kaybolan zihinsel engelli genç aranıyor
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Kaybolan zihinsel engelli genç aranıyor

05.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:58

Sakarya'da 3 gündür haber alınamayan 25 yaşındaki zihinsel engelli Ziya Rehova için arama çalışması başlatıldı.

Sakarya'da 3 gündür haber alınamayan 25 yaşındaki zihinsel engelli Ziya Rehova için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Geyve ilçesinde ikamet eden Rehova'dan 3 gündür haber alamayan yakınları durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

AFAD koordinasyonda başlatılan arama çalışmalarına Sakarya İHH, Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) destek veriyor.

Yaklaşık 40 kişiden oluşan arama ekibi, çalışmalarını 6 farklı noktada sürdürüyor.

Ekipler, bölgede drone ile de tarama çalışması yürütüyor.

Kaybolan zihinsel engelli genç aranıyor
Kaybolan zihinsel engelli genç aranıyor
Kaybolan zihinsel engelli genç aranıyor
Kaybolan zihinsel engelli genç aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sakarya İHH

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