Son Dakika: Sakarya'da işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika gündem haberi... Sakarya'da işçi servisiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
15.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:56
Sakarya'da işçi servisiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-650 karayolu Arifiye ilçesi terminal kavşağı mevkisinde F.P. idaresindeki 54 S 1202 plakalı işçi servisi, Yahya İregür yönetimindeki 34 DS 2119 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan Yahya ile Sakine İregür'ü çıkardı.
Kazada Yahya ve Sakine İregür ile sürücü F.P. yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yahya İregür, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Kaynak: AA