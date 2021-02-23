Son Dakika | Sakarya'da ilçe yöneticileri çevrimiçi Kovid-19 ile mücadele toplantısı gerçekleştirdi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla, 16 ilçenin yöneticileri eş zamanlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele toplantısı gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 16 ilçede kaymakamların başkanlığında, belediye başkanları, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, sağlık müdürleri, milli eğitim müdürleri, müftüler ve ilgili yöneticilerin katılımıyla çevrimiçi düzenlenen toplantıda, son dönemde ilde artmaya başlayan pozitif vaka sayılarını kontrol altına almak ve normalleşme sürecini hızlandırma hedefleri konuşuldu.

Vali Kaldırım, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, "Şehir olarak geçtiğimiz dönemde hep birlikte yoğun gayret göstererek 1500'lü rakamlara çıkan vaka sayılarını geçtiğimiz ay 50'ye kadar düşürmüştük ve Türkiye'nin en başarılı 10 ili arasına girmiştik. Başarmak yine bizlerin hep birlikte ortaya koyacağı performans, özveri ve gayrete bağlıdır. Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de Sakaryalı hemşehrilerimizle el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde vaka sayılarını en aza indirmeyi tekrar başarabiliriz." ifadesini kullandı.

Toplantıda yapılan görüşmelerde şu kararlar alındı:

1- Hafta sonu dahil yoğun ve etkili bir denetim planı hazırlanarak sahada daha sık ve etkin denetimlerin yapılması.

2- Muhtarlar, apartman ve site yöneticileri, sivil toplum örgütleri ile ilgili herkesin aktif bir şekilde salgınla mücadele sürecine dahil edilmesi, bu kesimlerle sürekli işbirliği ve iletişim halinde hareket edilmesi.

3- Karantina tedbirlerinin vaka sayısına bağlı olarak her bağımsız ev, apartman, vaka yoğunluğuna göre site veya mahalle bazlı olarak tavizsiz, etkin ve katı bir şekilde uygulanması.

4- Bütün kamu kurumları, yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin denetim ve tedbirlerin uygulanmasına aktif bir şekilde katılımının sağlanması.

5- Cenaze namazları, taziyeler ve kapalı mekanlarda toplu buluşmaya neden olan özel günler, doğum günü partileri, kalabalık ziyaretler, nikah merasimleri gibi tüm etkinlik ve ev içi buluşmalara dönük kısıtlamaların tekrar gözden geçirilerek tedbirlerin artırılması ve yasakların eksiksiz uygulanması.

6- 2 hafta boyunca görünür bir şekilde kaymakamlar, belediye başkanları ve ilgili yöneticilerin bizzat sahada bulunarak tedbirlerin uygulanmasını yerinde izlemesi ve denetlemesi.

7- Bütün iletişim kanallarının kullanılarak vatandaşların tedbirler konusunda sürekli uyarılması ve tedbirler konusunda hassasiyetlerinin artırılması.

8- OSB, sanayi sitesi, fabrika ve yoğun işçi çalıştıran iş yerlerinde tedbirlerin ve denetimlerin artırılması.

9- Aşı çalışmalarına hız verilmesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek