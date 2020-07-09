Son Dakika: Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı (5)
Son dakika haberleri: JANDARMADAN FABRİKA ÇEVRESİNDE ÖNLEM Sakarya Adapazarı'ndaki taş ocağında, kamyonda meydana gelen patlamanın ardından geçen hafta patlama olan Hendek'teki havai fişek fabrikası çevresinde önlem alındı.
09.07.2020 17:38 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:30
JANDARMADAN FABRİKA ÇEVRESİNDE ÖNLEM
Sakarya Adapazarı'ndaki taş ocağında, kamyonda meydana gelen patlamanın ardından geçen hafta patlama olan Hendek'teki havai fişek fabrikası çevresinde önlem alındı. Jandarma ekipleri, fabrikaya giden yolları kapattı.
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Kaynak: DHA