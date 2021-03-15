Son Dakika | Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada yakınlarını kaybedenlerden duruşma öncesi açıklama
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Son Dakika | Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada yakınlarını kaybedenlerden duruşma öncesi açıklama

15.03.2021 11:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:44
Son Dakika | Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada yakınlarını kaybedenlerden duruşma öncesi açıklama

Son dakika gündem haberi: Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması öncesi, olayda hayatını kaybedenlerin yakınları açıklama yaptı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması öncesi, olayda hayatını kaybedenlerin yakınları açıklama yaptı.

Olayda yaşamını yitiren Sebahattin Tepeçınar'ın ablası Hatun Tepeçınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, acılarının her gün kat kat arttığını belirterek, "Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Gerçek adaleti istediğimiz için buradayız." dedi.

Emekçi işçilerin de hak ettiği haklarını almalarını istediğini dile getiren Tepeçınar, sanıkların taksirden cezalandırılmalarını istemediklerini söyledi.

Hayatını kaybeden Mahmut Seyfi Çanakçı'nın yeğeni ve müşteki avukatı Gülşen Uzuner de ailelerin yanında olduklarını belirtti.

"Bir kastla bilerek yapılan cinayetle karşı karşıyayız, böyle algılıyoruz. Kimse ihmal, taksir, başka mevzuların arkasına sığınmasın." diyen Uzuner, "7 canımızı kaybettik burada. Daha önce de bu fabrikada canlarını kaybedenler, yaralananlar var. Onlarla da birlikteyiz. 'Bir daha olmasın.' diye kendi canımızın hesabını sormaya geldik. Bu davanın, böyle üretim yapan işverenlerin peşini bırakmayacağız. Bunların hesabının sorulması için hep birlikte mücadele ediyoruz, asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hendek için adalet" yazılı pankart taşıyan grup, daha sonra duruşmanın yapılacağı Ferizli ilçesinde yeni inşa edilen cezaevi kampüsündeki salona geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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