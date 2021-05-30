Son dakika haberi | Sakarya'da hareketli gece: Polisi görünce kendilerini tekel bayisine kilitlediler
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Son dakika haberi | Sakarya'da hareketli gece: Polisi görünce kendilerini tekel bayisine kilitlediler

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Sakarya'da hareketli gece: Polisi görünce kendilerini tekel bayisine kilitlediler -Ekiplerin ikna çabaları cevapsız kalınca kapı kırılarak içeri girildi -Tekel bayi içerisinden çıkan 1'i kadın, 8 kişi karakola götürüldü Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması ve yasak...

Sakarya'da hareketli gece: Polisi görünce kendilerini tekel bayisine kilitlediler

-Ekiplerin ikna çabaları cevapsız kalınca kapı kırılarak içeri girildi

-Tekel bayi içerisinden çıkan 1'i kadın, 8 kişi karakola götürüldü

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması ve yasak olmasına rağmen alkol satışının yapıldığı tekel bayisine polisin geldiğini gören 1'i kadın olmak üzere toplam 8 kişi kendilerini içeriye kilitledi. Polis ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik ikna çabaları cevapsız kalınca savcılık izni ile itfaiye ekiplerince kapı kırılarak içeri girildi. Dükkan sahibinin de içlerinde bulunduğu 8 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

İlginç olay, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, yasak olmasına rağmen alkol satışı yaptıkları ihbarı üzerine tekel bayisine doğru harekete geçti. Sokağa çıkma kısıtlaması ve yasak olmasına rağmen alkol satışı yapan tekel bayi içerisinde bulunan şahıslar ile dükkan sahibi polis ekiplerini görünce kapıları kilitledi. Ekipler yaklaşık 2 saat boyunca içeride kendilerini kilitleyen kişileri ikna etmeye çalıştı. 'İçeride olduğunuzu biliyoruz, kapıyı açın' uyarılarına rağmen dükkanın kapısı bir türlü açılmadı. İlerleyen saatlerde savcılıktan gelen arama kararı ile birlikte bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Kapı kırıldı, içeriden 8 kişi çıktı

Savcılıktan çıkan izin üzerine bölgeye kapının açılması için itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kapının kilidi kırıldı. Polis ekipleri tekel bayiine girerek, içeriye kendilerini kilitleyen 1'i kadın olmak üzere toplam 8 kişi ifadeleri alınmak üzere Serdivan Polis Merkezine götürüldü.

Son dakika haberi | Sakarya'da hareketli gece: Polisi görünce kendilerini tekel bayisine kilitlediler
Son dakika haberi | Sakarya'da hareketli gece: Polisi görünce kendilerini tekel bayisine kilitlediler
Son dakika haberi | Sakarya'da hareketli gece: Polisi görünce kendilerini tekel bayisine kilitlediler
Son dakika haberi | Sakarya'da hareketli gece: Polisi görünce kendilerini tekel bayisine kilitlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

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