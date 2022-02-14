Son dakika: Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın - Haberler
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Son dakika: Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'da bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Dağdibi Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangının, hemen yanında bulunan kereste fabrikasına sıçramaması ve kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - SAKARYA

Son dakika: Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Son dakika: Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Son dakika: Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Son dakika: Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Son dakika: Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Son dakika: Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Son dakika: Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

geri dönüşüm, Sakarya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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