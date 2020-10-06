Son dakika! Sakarya'da fuhuş operasyonları

Bir son dakika haberine göre Sakarya'da geçen ay düzenlenen fuhuş operasyonlarında 12'si kadın 25 şüpheli yakalandı.

Sakarya'da geçen ay düzenlenen fuhuş operasyonlarında 12'si kadın 25 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında eylül ayı içerisinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Çeşitli adreslerde yapılan aramada, 12'si kadın 25 şüpheli yakalandı.

Fuhuş yapılan 7 ikamet ve 1 iş yeri de ekiplerce mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan