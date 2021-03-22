Son dakika! Sakarya'da evin çatı katında kumar oynayan 11 kişiye para cezası uygulandı

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve evin çatı katında kumar oynayan 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza verildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve evin çatı katında kumar oynayan 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza verildi.

Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerine devam eden Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi'nde bir evin kumarhane olarak kullanıldığını belirledi.

Çatı katındaki adrese baskın düzenleyen ekipler, 11 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 34 bin 650 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün