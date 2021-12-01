Son dakika: Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel
Son dakika: Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberine göre Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Umurbey yolu üzerinde ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu kullandığı traktör devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, sağlık ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Son dakika: Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (5)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sakarya Gaz Sahası'nda ilk fazda 10 kuyudan günlük 10 milyon metreküp üretim yapmayı planlıyoruz, ikinci fazın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya Gaz Sahası'nda ilk fazda 10 kuyudan günlük 10 milyon metreküp üretim yapmayı planlıyoruz, ikinci fazın...

 Husumetlisi ve ailesini bıçaklayıp, intihara kalkıştı

Husumetlisi ve ailesini bıçaklayıp, intihara kalkıştı

AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title