Son dakika: Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Umurbey yolu üzerinde ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu kullandığı traktör devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar, sağlık ve AFAD ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri
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