Son dakika... Sakarya'da çıkan yangında kamyon kullanılamaz hale geldi
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Son dakika... Sakarya'da çıkan yangında kamyon kullanılamaz hale geldi

Son dakika... Sakarya'da çıkan yangında kamyon kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Geyve ilçesinde kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-650 kara yolunda Hüseyin K. idaresindeki 64 AAS 339 plakalı gıda malzemesi yüklü kamyonun fren balataları, Geyve mevkisinde alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede büyüyerek aracı saran yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.???????

Son dakika... Sakarya'da çıkan yangında kamyon kullanılamaz hale geldi
Son dakika... Sakarya'da çıkan yangında kamyon kullanılamaz hale geldi
Son dakika... Sakarya'da çıkan yangında kamyon kullanılamaz hale geldi
Son dakika... Sakarya'da çıkan yangında kamyon kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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