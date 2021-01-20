Son Dakika | Sakarya'da çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi
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Son Dakika | Sakarya'da çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi

20.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:16
Son Dakika | Sakarya'da çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri... Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Sahil Caddesi'nde bir barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürülen yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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