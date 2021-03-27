Son Dakika | Sakarya'da Çanakkale şehitleri için fidan dikildi
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Son Dakika | Sakarya'da Çanakkale şehitleri için fidan dikildi

Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel
Son Dakika | Sakarya'da Çanakkale şehitleri için fidan dikildi

Son dakika haberi: Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Çanakkale şehitleri için fidan dikildi.

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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Çanakkale şehitleri için fidan dikildi.

Söğütlü Belediyesi ve Türk Kızılay Sakarya Şubesi iş birliğinde ilçede Tokmaklı mevkisinde Orman Bölge Müdürlüğünce tahsis edilen alanda, 536 sahil çamı toprakla buluşturuldu.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özden Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde 536 Sakaryalı şehit için fidan diktiklerini söyledi.

Vatana sahip çıkılması gerektiğine değinen Özden, "Türk milleti tarihi destanlarla dolu bir millettir. Bin yıllık Anadolu topraklarında Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında da ve diğer savaşlarda destanlar yazdık, bugünlere kadar çok bedel ödedik. Rabbim inşallah bu topraklarda yaşayan Türk milletine şehit acısı düşürmesin. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zayit Tiryaki ise şehitlerin hatıralarını yaşatmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Tiryaki, Çanakkale Savaşları'nda Sakarya'dan şehit olan 536 vatan evladının adının belirlenerek fidanların üzerine takıldığını kaydetti.

Sakarya Müftüsü Hasan Başiş'in dua ettiği etkinlikte, protokol üyeleri ve vatandaşlar fidanları dikti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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