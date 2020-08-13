Son dakika... Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır, 4 yaralı

Son dakika haberine göre Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır, 4 yaralı -Tarafların yakınları hastanede birbirine girdi -Hastaneye taşan kavga için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi Sakarya'nın Erenler ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si...

13.08.2020 22:37 | Son Güncelleme: 13.08.2020 23:04

Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır, 4 yaralı

-Tarafların yakınları hastanede birbirine girdi

-Hastaneye taşan kavga için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır toplamda 4 kişi yaralandı. Ölen ve yaralanan kişilerin hastaneye akın eden yakınları arasında çıkan arbede sonucu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalar arasında arazi sınırı dolayısıyla tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce silahlar çekildi. Tarafların birbirlerine silahlar ile ateş etmesi sonucu R.K., F.K., C.K., Y.Ö. ve Gökhan Özdemir yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan Gökhan Özdemir kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis önüne koşan yakınlar arasında kısa süreli bir arbede daha yaşandı. Bunun üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince Acil Servis girişi ile önünde, jandarma ekiplerince ise olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılan F.K. ile C.K.'nın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenilirken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika... Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır, 4 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz Dünya
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti Dünya
Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti
Akrabalar arasında arazi sınırı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı 3. Sayfa
Akrabalar arasında arazi sınırı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
Son Dakika: Muharrem İnce 'Seçim gecesi neredeydin?' sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı Politika
Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Son Dakika: Fenerbahçe'de bir futbolcu ve personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe'de bir futbolcu ve personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı
Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
Bakan Koca sitem etti: Koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine giden var
Bakan Koca sitem etti: Koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine giden var
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Aylin Nazlıaka Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Yeşim Salkım Tamer Karadağlı
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Gündem Manşetler Adana Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika... Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır, 4 yaralı - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 23:29:09. #1.15#
title