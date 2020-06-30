Son dakika! Sakarya'da 3 gündür aranan adam ölü bulundu
Son dakika güncel haberi... Sakarya'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 70 yaşındaki adam ormanlık alanda ölü bulundu.
30.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:28
Sakarya'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 70 yaşındaki adam ormanlık alanda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesi Uzuncaorman Mahallesi'ndeki ikametinden 3 gün önce ayrılan Ersin Doğan'dan (70) haber alamayan yakınları durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi.
Ormanlık alanda aramalarını sürdüren ekipler, Doğan'ın cansız bedenine ulaştı.
Cenaze, otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA