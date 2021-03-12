Son Dakika | Sakarya'da 2 günde meydana gelen 17 kazada 5 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'da son 2 günde meydana gelen toplam 17 trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, trafik polislerince yapılan uygulama ve denetimler kapsamında 300 bin 349 TL para ceza kesilerek 42 araç ise trafikten men edildi.

Sakarya'da son 2 günde meydana gelen toplam 17 trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, trafik polislerince yapılan uygulama ve denetimler kapsamında 300 bin 349 TL para ceza kesilerek 42 araç ise trafikten men edildi.

Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 9-10 Mart tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde meydana gele toplam 17 kazada 5 kişi yaralandı. Trafik polislerince gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde ise son 2 günde toplam 300 bin 349 TL para cezası kesildi. Kusurlarından dolayı ise 42 aracın trafikten men edildiği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı