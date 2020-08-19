Son Dakika: Sahte Roma lahdini satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı Son dakika habere göre AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde galvaniz ve plastik malzemelerle yapılan sahte Roma lahdini satmaya çalışan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde galvaniz ve plastik malzemelerle yapılan sahte Roma lahdini satmaya çalışan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultandağı ilçesinde bir şüphelinin elindeki lahdi satmaya çalıştığını belirledi. Şüphelinin iş yerine yapılan baskında, taştan oyma tarihi mezar olarak bilinen Roma lahdi ele geçirildi. Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen lahdin üzerinde inceleme yapan uzmanlar, sahte olduğunu belirledi. Gerçeğine benzer şekilde yapılan lahdin galvaniz ve plastik malzemelerle yapıldığı, sonrasında da boyandığı anlaşıldı.Olayla ilgili iş yeri sahibi D.G. gözaltına aldı.

Kaynak: DHA