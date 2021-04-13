Son dakika: Sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti
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Son dakika: Sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Kırklareli'nde metil alkol içtiği şüphesiyle zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde metil alkol içtiği şüphesiyle zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yoğuntaş köyünde yaşayan Zafer E. (37) evinde rahatsızlandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince şahıs, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Sahte içkiden zehirlendiği tespit edilen Zafer E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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