Son dakika: Sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Son dakika habere göre Kırklareli'nde metil alkol içtiği şüphesiyle zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.
Kırklareli'nde metil alkol içtiği şüphesiyle zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yoğuntaş köyünde yaşayan Zafer E. (37) evinde rahatsızlandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince şahıs, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Sahte içkiden zehirlendiği tespit edilen Zafer E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı