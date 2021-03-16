Son dakika: Sahte bahis kuponu operasyonu: 12 gözaltı
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Son dakika: Sahte bahis kuponu operasyonu: 12 gözaltı

16.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:51
Son dakika: Sahte bahis kuponu operasyonu: 12 gözaltı

Bir son dakika haberine göre MERSİN'de ağlarına düşürdükleri kişileri kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponu düzenleyerek vergi adı altında 500 bin TL dolandırdığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de ağlarına düşürdükleri kişileri kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponu düzenleyerek vergi adı altında 500 bin TL dolandırdığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada sahte bahis kuponu düzenleyen bazı şüphelilerin, kazanılmış gibi gösterdikleri kuponlarla vatandaşları ağına düşürdüğü belirlendi. Şüphelilerin, kendileri ile irtibata geçip kupon oynayan kişilere kazandığına dair, düzenledikleri sahte kuponu gösterdikleri tespit edildi. Sözde ikramiyeyi almaları için vergi adı altında para isteyen şüphelilerin bu yöntemle 500 bin TL dolandırıcılık yaptığı saptandı.

Yakalanmamak için sürekli şehir değiştirdikleri belirlenen şebeke üyelerinin, paraları 3-4 farklı hesaba aktardığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kimlikleri belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S., F.A., İ.İ., İ.U., K.Ö., Ş.Ş. ve Y.Ş. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli serbest bırakıldı.


Son dakika: Sahte bahis kuponu operasyonu: 12 gözaltı
Son dakika: Sahte bahis kuponu operasyonu: 12 gözaltı
Son dakika: Sahte bahis kuponu operasyonu: 12 gözaltı
Son dakika: Sahte bahis kuponu operasyonu: 12 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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