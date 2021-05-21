Son dakika: Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi (4)
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Son dakika: Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi (4)

Son dakika: Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinde arıza giderildi (4)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİGiresun'un Tirebolu ilçesinde, arızası giderildikten sonra havalanıp, bölgeye ikinci kez acil iniş yapan Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterdeki arızanın giderilmesi çalışmalara ara verildi.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, arızası giderildikten sonra havalanıp, bölgeye ikinci kez acil iniş yapan Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterdeki arızanın giderilmesi çalışmalara ara verildi. Havanın kararması nedeniyle helikopter üstündeki çalışmalara ara verildiği belirtilirken 6 mürettebatın da ilçede konaklayacağı, onarım işlemlerine yarın devam edileceği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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