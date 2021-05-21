Son dakika... 'Sahil Rüzgarı' operasyonunda Mersin'de 11 kişi gözaltına alındı
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Son dakika... 'Sahil Rüzgarı' operasyonunda Mersin'de 11 kişi gözaltına alındı

Son dakika... 'Sahil Rüzgarı' operasyonunda Mersin'de 11 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 8 ilde gerçekleştirilen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunda, Mersin'de 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 8 ilde gerçekleştirilen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunda, Mersin'de 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli, Antalya, Muğla, Mersin, Balıkesir, Adana, Aydın ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 171 kişiye yönelik gerçekleştirilen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunda birçok adreste arama yapıldı. Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de özel harekat polislerinin desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda birçok suç unsuru ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyet müdürlüğüne götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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