Son Dakika | Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yeşil alan krizi
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Son Dakika | Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yeşil alan krizi

Son dakika haberi: restoran ile 33 plaj işletmecisi, yeşil alanların kullanılmasının engellenmesine tepki gösterdi.

Son Dakika | Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yeşil alan krizi
03.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:24

SAHİL Antalya Yaşam Parkı içindeki 53 kafe- restoran ile 33 plaj işletmecisi, yeşil alanların kullanılmasının engellenmesine tepki gösterdi. 

Antalya'da, Alkoçlar ve ALSE tarafından yönetilen Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda faaliyet gösteren 53 kafe- restoran ile 33 plaj işletmecisi, yeşil alanların kullanımının yasaklanmasını protesto etti. Sahil Antalya Yaşam Parkı içindeki ALSE yönetim binası önünde toplanarak, tepkilerini dile getiren işletmeciler, yeşil alanları 2 yıldır kullandıklarını, bu yıl boşaltılmasının istendiğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yeşil alanlardaki masa ve sandalyelerin kaldırılmasının istendiğini belirten işletme sahibi Murat Yıldırım, "Buranın ilk kiracılarından birisiyim. İlk kira sözleşmesi yaptığımızda sözlü olarak ALSE tarafından çim alanları kullanın dediler. Biz de oraları iki yıldır kullanıyoruz. Bu yıl ise çim alanları boşaltın diyorlar. ALSE, belediyeye, belediye ALSE'ye topu atıyor. En az kira ödeyenimiz 30 bin TL ödüyor. Çim alanları kullanamazsak kimse kirasını çıkartamaz" dedi.Bir başka işletmeci Ali Eroğlu ise yapılanları anlamadıklarını, ilk önce 'kullanın' diyerek kiraladıklarını, ardından 'kullanmayın' dediklerini aktardı. Yeşil alanı olmayan bir işletmenin kazancının olmayacağını savunan Eroğlu, "Vatandaş çimde oturmak, dinlenmek istiyor. İki yıldır kullandığımız yerleri, ne olduysa bu yıl kullanmayın diyorlar. Akıl sır ermiyor" diye konuştu.

İşletmeciler, yetkililerden bilgi beklerken polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin, "Sosyal mesafeye dikkat etmiyorsunuz, birçoğunuzda maske yok. Lütfen böyle bir arada durmayın" uyarısı üzerine işletmeciler maske taktı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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