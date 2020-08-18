Son Dakika | sahibinden.com "dev.akademi programı" genç yetenekleri yazılım sektörüne kazandırıyor Bir son dakika haberine göre sahibinden.com, "dev.akademi Kariyer Geliştirme Programı" ile dördüncü yılında da başarılı genç yetenekleri yazılım dünyasına kazandırmaya devam ediyor.

sahibinden.com, "dev.akademi Kariyer Geliştirme Programı" ile dördüncü yılında da başarılı genç yetenekleri yazılım dünyasına kazandırmaya devam ediyor.

sahibinden.com açıklamasına göre, "dev.akademi" üniversitelerin 4'üncü sınıf öğrencilerine ve en çok 6 ay iş tecrübesi bulunan yeni mezunlara, yazılım sektörüne adım atması yolunda önemli fırsatlar sunuyor.

Bu yıl "dev.akademi Yazılım Maratonu", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında online olarak gerçekleştirilecek.

Kariyerine yazılım alanında yön vermek isteyen genç yetenekler, "dev.akademi"ye 17 Ağustos-21 Eylül 2020'de "devakademi.sahibinden.com" internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Başvuru sonrası yapılacak değerlendirmeyle 50 genç yetenek, Yazılım Maratonu'nda kendilerine verilen projeyi kodlayarak yeteneklerini ortaya koyma hakkı kazanacak. Yazılım Maratonu'nun gerçekleşeceği gün ise Serdar Kuzuloğlu, genç yeteneklere teknoloji dünyası ve fırsatları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

Genç yazılımcılar arasında düzenlenecek yarışmada birinci 10 bin TL, ikinci 8 bin TL, üçüncü 6 bin TL, dördüncü 4 bin TL ve beşinci 2 bin TL para ödülü kazanmanın yanı sıra sahibinden.com bünyesinde çalışma fırsatı yakalayacak. Ayrıca, katılımcılar arasından 5 genç yazılımcı ise sahibinden.com'da çalışma imkanı elde edecek.

"Aramıza katılacak gençleri yepyeni projelerimizle bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Ar-Ge Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Akif Arsoy, şunları kaydetti:

"Dördüncü yılına girdiğimiz dev.akademi programı ile genç ve kendilerine güvenen yazılımcılara global geçerlilikte bir fırsat sunmaya devam ediyoruz. dev.akademi programı ile aramıza katılan genç yazılımcılar, sahibinden Ar-Ge süreçlerinde kendilerini kanıtlayarak önemli projelerimize büyük katkı sağladılar. Ar-Ge gücümüzün içinde ayrı bir enerji kaynağı oldular. Programın dördüncü yılında aramıza katılacak gençleri yepyeni projelerimizle bekliyoruz."

Kaynak: AA