Sahasında Anderlecht'i Konuk Eden Fenerbahçe, Rakibini 2-0 Mağlup Etti
UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Anderlecht'i 2-0 mağlup etti. Bu skorla sarı-lacivertliler, gruptaki puanını 7'ye yükseltti.
UEFA Avrupa Ligi D Grubunda Fenerbahçe ile Anderlecht, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'nın 1 gol, 1 asist yaptığı maçta Anderlecht'i 2-0 mağlup etti ve gruptan çıkma adına çok önemli bir galibiyet aldı.
FENERBAHÇE, 2. SIRADAKİ YERİNİ PERÇİNLEDİ
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 71. dakikada Mathieu Valbuena ve 74. dakikada Michael Frey'den geldi. Anderlecht'te Zakaria Bakkali, 79. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe, puanını 7 yaparken 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. 1 puanda kalan Belçika temsilcisi Anderlecht'in ise gruptan çıkma şansı kalmadı.
FENERBAHÇE, ÖNÜMÜZDEKİ MAÇ ZAGREB'İ KONUK EDECEK
Gruptaki 5. maçta Fenerbahçe, 29 Kasım'da sahasında grup lideri Dinamo Zagreb'i konuk edecek. Anderlecht ise Trnava'yı ağırlayacak.
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Zavallı eziklerCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Helal olsun kanaryam içimizdeki Belçika lilar acı varmı acıCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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İşte Fenerbahçe buCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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fb KARŞISINDA DÜNYANIN EN ÇİRKEF TAKIMI DA OYNASA ONU DESTEKLERİM. ÇÜNKÜ fb DEN ÇİRKEF DEĞİLDİR.Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe yenmiş olabilir (yenilede bilirdi) ama neticede biz ekmeğimizin peşindeyiz #çukur #remziekmekpeşindeCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır