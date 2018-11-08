Sahasında Anderlecht'i Konuk Eden Fenerbahçe, Rakibini 2-0 Mağlup Etti

UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Anderlecht'i 2-0 mağlup etti. Bu skorla sarı-lacivertliler, gruptaki puanını 7'ye yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi D Grubunda Fenerbahçe ile Anderlecht, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'nın 1 gol, 1 asist yaptığı maçta Anderlecht'i 2-0 mağlup etti ve gruptan çıkma adına çok önemli bir galibiyet aldı.

FENERBAHÇE, 2. SIRADAKİ YERİNİ PERÇİNLEDİ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 71. dakikada Mathieu Valbuena ve 74. dakikada Michael Frey'den geldi. Anderlecht'te Zakaria Bakkali, 79. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe, puanını 7 yaparken 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. 1 puanda kalan Belçika temsilcisi Anderlecht'in ise gruptan çıkma şansı kalmadı.

FENERBAHÇE, ÖNÜMÜZDEKİ MAÇ ZAGREB'İ KONUK EDECEK

Gruptaki 5. maçta Fenerbahçe, 29 Kasım'da sahasında grup lideri Dinamo Zagreb'i konuk edecek. Anderlecht ise Trnava'yı ağırlayacak.

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